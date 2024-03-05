Криминал 05 марта 2024, 15:27 Свердловского волонтера осудили за уничтожение машины подрезавшего его челябинца

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Жителя Свердловской области осудили на 1,5 года условно за поджог и уничтожение чужой машины. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Советский райсуд Челябинска.

В июне прошлого года 47-летний мужчина увидел на улице авто, которое недавно подрезало его на дороге. Тогда он сделал воспламеняющееся устройство и спрятал его под капот машины. Отойдя на безопасное расстояние, мститель с помощью пульта активировал его и скрылся. Автомобиль сгорел.

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Суд учел, что мужчина раскаялся и частично возместил ущерб, оцененный в 900 тысяч, а также его участие в волонтерской деятельности и наличие маленького ребенка.

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