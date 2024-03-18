Криминал 18 марта 2024, 12:25 Свердловский суд приговорил новосибирца к 15 годам тюрьмы за изготовление наркотиков

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В Свердловской области прошел суд над жителем Новосибирска, которого обвинили в изготовлении наркотиков в собственной лаборатории. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Мужчина арендовал дом в Березовском еще в 2022 году для серийного производства запрещенных веществ. В 2023 году он незаконно произвел наркотик и расфасовал его по пакетам. Во время закладок его задержали правоохранители. Всего у обвиняемого изъяли более 10,9 килограмма запрещенного вещества.

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Новосибирца признали виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.