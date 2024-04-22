Криминал 22 апреля 2024, 16:44 Свердловчанина осудили за убийство соседа, приставашего к девочке-подростку

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В Ревде мужчину осудили на семь лет за убийства соседа. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Мужчина праздновал свой день рождения. Вечером, когда мужчина был уже пьян, к нему подошла его 16-летняя дочь и рассказала, что к ней приставала сосед. Тогда именинник схватил кухонный нож и пошел разбираться с обидчиком девочки.

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Мужчина расправился с соседом 16 ударами. Его осудили, отбывать наказание убийца будет в колонии строгого режима.

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