Криминал 10 января 2024, 11:30 Свердловчанин вломился в квартиру к соседу и напал на него с топором

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В Тавде мужчина напал с топором на соседа. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

Мужчины конфликтовали около года. В последний раз один из них курил на балконе, а второй гулял с дамой сердца. Увидев обидчика, мужчина решил прервать романтической свидание. Он зашел к себе за топором, ворвался к соседу и напал на него.

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В итоге пострадавший отделался рваными ранами и ушибами. Нападавшего задержали.

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