Свердловчанин попытался обмануть знакомую на 4 млн рублей

Жителя Свердловской области обвинили в покушении на мошенничество. Он обещал знакомой из Тюмени решить ее проблемы за четыре миллиона рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru. со ссылкой на СК по Тюменской области.

«По версии следствия, в 2021 году обвиняемый, проживающий в Свердловской области, обладая информацией о задержании и привлечении к уголовной ответственности супруга своей знакомой по обвинению его в совершении вывода незаконных финансовых средств за рубеж, решил завладеть ее деньгами. Под предлогом решения вопроса с судом Свердловской области о назначении фигуранту минимального наказания, он попросил за услугу 4 миллиона рублей, которые якобы впоследствии должен был передать в судебный орган», — сообщили в СК.

Его задержали во время передачи денег и обвинили по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Обвиняемого могут посадить на срок до 7,5 года.