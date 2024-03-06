Криминал 06 марта 2024, 13:48 Сварщика, пытавшегося жестоко убить возлюбленную, будут судить в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге будут судить сварщика, которого обвиняют в покушении на убийство возлюбленной. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области.

В октябре прошлого года ранее судимый автосварщик напился и подкараулил бывшую возлюбленную, которая с ним рассталась. Он силой затащил женщину в машину, а потом отвез в гараж. Там он сначала прибил ее ноги гвоздями к полу, потом облил горючим и поджег.

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Однако и этого оказалось мужчине мало, он освободил жертву и повез ее в лес убивать. Но по дороге попал в ДТП и сбежал. Пострадавшую передали врачам, а самого сварщика быстро задержали. Теперь его ждет суд.

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