Криминал 14 июля 2023, 11:49 Сварщик в Москве изнасиловал двух уборщиц и заставил заниматься сексом друг с другом Baza: в Москве сварщик изнасиловал двух уборщиц и заставил заниматься сексом друг с другом РИА VladNews

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Сварщик из Киргизии изнасиловал и заставил заниматься сексом друг с другом двух девушек в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, мужчина пообещал двум молодым женщинам хорошо заплатить за уборку помещения на станции метро «Беговая». Он отвел их на заброшенный завод в Хорошевском проезде, где они приступили к обязанностям.

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Через некоторое время мужчина закрыл дверь. Он предложил жертвам раздеться, однако они не согласились. Тогда злоумышленник начал бить их по лицу, а после изнасиловал. Затем, продолжая угрожать, он заставил девушек заняться сексом друг с другом.

Позже мужчина вышел с предприятия вместе с одной из жертв, а вторую отправил через главный вход. Пострадавшие сразу же обратились в полицию.

Спустя время работающего сварщиком 46-летнего мужчину задержали. Он, как и его жертвы, оказался гражданином Киргизии. На него завели два уголовных дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

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