Сутенера чуть не убили в Калининграде из-за сбежавшей подопечной. Видео

Криминальная драма разыгралась на улицах Калининграда. Там двое мужчин чуть не зарезали сутенера. Конфликт попал на видео. Он произошел из-за того, что проститутка в последний момент отказалась оказывать услуги.

Два молодых человека 22 и 27 лет приехали из Саратовской области в Калининград и решили снять девушку по вызову. Об этом сообщил СК РФ по городу. Сначала жрица любви согласилась на работу, получила деньги, а потом вдруг передумала и ушла. Свой «гонорар» при этом она не вернула.

Обманутые клиенты решили выяснить отношения с ее приятелем. Все переросло в драку, она произошла 11 июля около 05:00 на улице Чайковского.

«Подозреваемые избили приятеля девушки ногами, а один из подозреваемых, как полагает следствие, нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область шеи», — сказано в сообщении СК.

Однако их спугнул проезжающий мимо мужчина. Это и спасло жизнь горе-сутенеру. Его доставили в больницу и положили в реанимацию. По факту случившегося открыто уголовное дело о покушении на убийство.

Подозреваемые задержаны. Их допросили, они дали признательные показания. В ближайшее время решится вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование дела продолжается.