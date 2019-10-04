Сургутские мошенники под видом чиновников вымогали деньги у бизнесменов

«Позвонила девушка, которая представилась сотрудником отдела мониторинга инспекции труда, предлагает какой-то пакет документов, который обязательно должен быть у любого предприятия. Стоит он две тысячи рублей. Приехал курьер, который ничего не знает. Я пытаюсь дозвониться в офис, там тоже ничего внятного никто сказать не может, в итоге просто бросили трубку», — пояснил инсайдер.

В государственной инспекции труда ХМАО изданию сообщили, что уже несколько раз встречали подобные замечания.

«Инспекция не занимается продажей полиграфической продукции. От лица ведомства орудуют мошенники, которые предлагают приобрести еще книги по охране труда, а при отказе угрожают провести в организации проверку» — заявили ИА «Ura.ru» в государственной инспекции труда ХМАО.

В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что пока в полицию не поступало никаких заявлений о случившемся.