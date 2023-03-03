Криминал 03 марта 2023, 14:37 Супружескую пару убили в московской квартире родителей Чичваркина «МК»: в квартире родителей Евгения Чичваркина в Москве совершили двойное убийство Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Двойное убийство произошло в квартире на Ленинском проспекте Москвы, где долгое время проживали родители известного российского предпринимателя Евгений Чичваркина*. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

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По данным источника, жертвами стали 53-летний Павел С. из Красноармейска и 49-летняя Мария С. Погибшие арендовали эту квартиру, в полицию с заявлением о пропаже сестры обратился брат погибшей женщины.

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Пресс-служба столичного Следственного комитета подтвердила, что тела обнаружили с признаками насильственной смерти, в квартире также нашли разбитую посуду и следы крови.

Правоохранители установили, что супруги длительное время не выходили на связь с родственниками и друзьями. Следком по факту двойной смерти возбудил уголовное дело, на месте ЧП работают криминалисты и следователи.

Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила взяла расследование под свой контроль. Работу правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности Гагаринского межрайонного прокурора Игорь Басюк.

«Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину и давности смерти супругов», — сообщили в прокуратуре.

Сам Чичваркин последние годы проживает в Лондоне. В 2010 году его маму обнаружили умершей в данной квартире.

* Евгений Чичваркин признан в России иностранным агентом.