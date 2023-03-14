14 марта 2023, 22:27
Супружескую пару ограбили в Красносельском районе Петербурга
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после ограбления двух людей в Красносельском районе. Об этом сообщила Neva.Today.
За помощью к правоохранителям обратилась супружеская пара. Муж и жена рассказали, что стали жертвами ограбления.
Реклама
По их словам, во время прогулки в лесопарке на Петергофском шоссе на супругов напали неизвестные с ножами и отобрали смартфоны, кошелек с деньгами и банковскими картами. Сумма нанесенного ущерба составила около 12 тысяч рублей.
Реклама
Санкт-Петербург
Ограбления
Реклама
Реклама