Криминал 14 марта 2023, 22:27 Супружескую пару ограбили в Красносельском районе Петербурга

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после ограбления двух людей в Красносельском районе. Об этом сообщила Neva.Today.

За помощью к правоохранителям обратилась супружеская пара. Муж и жена рассказали, что стали жертвами ограбления.

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По их словам, во время прогулки в лесопарке на Петергофском шоссе на супругов напали неизвестные с ножами и отобрали смартфоны, кошелек с деньгами и банковскими картами. Сумма нанесенного ущерба составила около 12 тысяч рублей.

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