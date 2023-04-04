Криминал 04 апреля 2023, 23:07 Супружескую пару арестовали в Свердловской области за шпионаж в пользу Украины ФСБ: супружескую пару арестовали в Свердловской области за шпионаж в пользу Украины

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Сотрудники ФСБ задержали супружескую пару, обвиняемую в шпионаже в интересах Украины на предприятии оборонной промышленности в Нижнем Тагиле. Обоим предъявили обвинение в госизмене. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала супружескую пару в Нижнем Тагиле, причастную к госизмене в форме шпионажа в отношении оборонно-промышленного комплекса.

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«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ („Государственная измена“). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу» — заявили в пресс-службе ведомства.

Пара призналась в передаче чертежей украинским спецслужбам. По словам задержанной женщины, за свою работу она с супругом получила около 100 тысяч рублей.

Ранее жителя Комсомольска-на-Амуре обвинили в госизмене. Мужчина отправил письмо в Главную службу разведки Минобороны Украины, в котором рассказал о военных объектах Минобороны России в Хабаровском крае.