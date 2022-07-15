Супружеская пара получила срок за распространение наркотиков в Салехарде

Суд вынес приговор супружеской паре из Салехарда, которая занималась распространением наркотиков. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт СК РФ по региону.

По данным следствия, они не только распространяли запрещенные вещества, но и сами их употребляли. Полицейские задержали пару и изъяли у них наркотики в большом количестве.

Обоим дали по восемь лет тюрьмы. Также суд рассмотрит дело подростка, который был причастен к этой схеме передачи наркотиков.