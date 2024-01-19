Криминал 19 января 2024, 15:23 Супружеская пара под Ростовом взяла подругу в сексуальное рабство Shot: супруги из Азова взяли в рабство знакомую и изнасиловали при дочери РИА «Новости»

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Женщина из Ростовской области попала в сексуальное рабство к своим знакомым, ее насиловали на глазах малолетней дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло в СНТ «Мичуринец-3» 17 января. Семейная пара пригласила знакомую женщину на семейное торжество.

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Однако вместо застолья женщину заперли в подвале и избили. После этого ее изнасиловали в детской комнате. Свидетелем произошедшего стала семилетняя девочка.

Длительным отсутствием пострадавшей обеспокоился ее сожитель, который обратился в правоохранительные органы. Супругов задержали, следователи завели уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Незаконное лишение свободы» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее в Москве 22-летнего парня изнасиловал 66-летний отец его девушки. По предварительной версии, пожилой мужчина мог перепутать возлюбленного дочери с ее подругой.