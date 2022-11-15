Криминал 15 ноября 2022, 20:17 Супружеская пара организовала нарколабораторию в лесу на Урале

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Правоохранители задержали супругов из Нижнего Тагила, которые организовали нарколабораторию в Свердловской области. Об этом сообщило ИА Nation News.

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Сначала полицейские остановили их машину, в которой обнаружили запрещенные вещества и ингредиенты для них. Позже мужчина признался, что у них ест подпольная лаборатория. Распространять наркотики супруги планировали при помощи закладок.