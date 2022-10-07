Супругов из Омской области отправят под суд за порно с несовершеннолетними | 360°

Криминал 07 октября 2022, 15:35 Поделиться Telegram

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Viber Супругов из Омской области отправят под суд за порно с несовершеннолетними СК передаст в суд дело о супругах в Омской области, снимавших порно с детьми

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В Омской области завершилось расследование уголовного дела, возбужденного против супружеской пары. Их подозревают в изготовлении порно с участием несовершеннолетних девочек, сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, все происходило с ноября 2020 по апрель 2021-го.

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«Обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, совместно с супругом снимая их на видео», — рассказали в СК. Там отметили, что женщина за деньги продавала ролики в Сети.

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Силовики провели обыски в доме подозреваемых. Там нашли более 80 гигабайтов порнографических материалов, включая фото и видео. Результаты экспертиз подтвердили причастность супругов к совершению преступлений.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. По информации РИА «Новости», 27-летний мужчина бывший депутат.

Житель Пермского края предстанет перед судом за распространение порно с участием детей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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