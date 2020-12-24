Супругов из Калининграда отправили в колонию за работу на спецслужбы Латвии

Супружеская пара из Калининграда попала под статью о государственной измене. Они много лет работали на спецслужбы Латвии, за что получили 12,5 и 13 лет колонии. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности.

Антонину Зимину и Константина Антонца признали виновными по статье «Государственная измена», пишет РИА «Новости». Суд приговорил женщину к 12,5 годам колонии общего режима, а ее муж получил 13 лет заключения. Кроме того, супругов обязали выплатить штраф по 100 тысяч рублей.

По информации суда, Зимина начала работать на спецслужбы Латвии в 2012 году. Вербовка произошла за границей. Женщина собирала сведения, составляющие государственную тайну, а затем передавала ее латвийцам. Своего мужа Зимина подключила в 2015 году. Мужчина работал юристом Министерства экономики Калининградской области и также собирал секретные данные. Его супруга занимала пост директора АНО «Балтийский центр диалога культур».

Зимину арестовали в 2018 году, а на следующий год по подозрению в госизмене арестовали Антонца. Приговор суда пока еще не вступил в силу, поэтому может быть обжалован.