Супругов из Калининграда отправили в колонию за работу на спецслужбы Латвии
Антонину Зимину и Константина Антонца признали виновными по статье «Государственная измена», пишет РИА «Новости». Суд приговорил женщину к 12,5 годам колонии общего режима, а ее муж получил 13 лет заключения. Кроме того, супругов обязали выплатить штраф по 100 тысяч рублей.
По информации суда, Зимина начала работать на спецслужбы Латвии в 2012 году. Вербовка произошла за границей. Женщина собирала сведения, составляющие государственную тайну, а затем передавала ее латвийцам. Своего мужа Зимина подключила в 2015 году. Мужчина работал юристом Министерства экономики Калининградской области и также собирал секретные данные. Его супруга занимала пост директора АНО «Балтийский центр диалога культур».
Зимину арестовали в 2018 году, а на следующий год по подозрению в госизмене арестовали Антонца. Приговор суда пока еще не вступил в силу, поэтому может быть обжалован.