Криминал 17 июля 2023, 17:43 Супругов и их друга осудили за похищение и убийство петербуржца

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Трех петербуржцев осудили за похищение и убийство местного жителя. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу судов города.

В апреле 2021 года в одной из квартир на Малой Посадкой улице супружеская пара и их друг семьи повздорили со знакомым. В результате конфликта один из мужчин связал жертве руки скотчем, после чего все трое злоумышленников увезли его в поселок Выборгского района и заперли в подвале частного дома. Там они удерживали мужчину на протяжении нескольких дней.

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В один момент в подвал спустилась женщина. Из-за личной неприязни она сначала начала душить связанного оппонента веревкой, а после ударила его по шее и бедру неустановленным предметом. От полученных травм мужчина погиб на месте.

В результате суд приговорил женщину к 12 годам общего режима, ее супруга — к шести годам заключения, а их друга — к семи. Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима.