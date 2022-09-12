Супруга одного из убитых в Калининграде мужчин рассказала подробности случившегося | 360°

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Супруга одного из убитых в Калининграде мужчин рассказала подробности случившегося

Супруга убитого калининградца заявила, что мужа преследовали

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Стали известны подробности двойного убийства в поселке Привольное в Калининградской области, по подозрению в котором задержали электрика. Жертвами преступления стали два брата Сергей и Максим. Супруга первого Оксана рассказала «360» свою версию произошедшего.

Погибшие были соседями подозреваемого. Оксана отметила, что между ними не было конфликтов. Но, по словам женщины, сосед по непонятным причинам преследовал мужа в день его смерти — ехал за ним на машине.

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«В течение часа или двух следил за ним, куда он поедет», — пояснила Оксана.

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Само преступление, по ее словам, произошло на въезде в поселок. Там, как уточнила собеседница «360», мужу заблокировали дорогу и застрелили. Туда же на другом автомобиле подъехал его брат Максим, которого тоже убили, добавила Оксана.

«Я так понимаю, что он (Сергей — прим. ред.) позвонил [Максиму] и сказал, что его преследуют на машине, и брат подъехал. Все это произошло на глазах у нашей знакомой, которая в дальнейшем <…> села в „газель“ моего мужа и уехала с места происшествия», — рассказала Оксана.

По ее словам, свидетельница доехала до дома и вызвала полицию.

По подозрению в двойном убийстве полиция задержала местного жителя, который работает электриком. Против него завели уголовное дело.

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