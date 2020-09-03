Супруга Семака рассказала, как ее мужа обманули мошенники
Ему написал якобы бывший партнер по команде. На аватаре стояло реальное фото того самого человека. Коллега попросил перевести ему большую денежную сумму. Семак проявил сочувствие и решил помочь товарищу, информирует сайт «Свободная пресса».
«Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: „Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце — одна надежда на тебя“. Сергей перевел крупную сумму, абонент его заблокировал», — вспомнила Анна.
Она призвала всех своих подписчиков быть предельно внимательными и не верить каждому сообщению, которое приходит на телефон с незнакомого номера. По ее словам, главными правилами интернет-аферистов являются краткие сроки и обещания вернуть деньги. Жена тренера напомнила, что в настоящее время есть большое число благотворительных организаций и фондов, где все делается честно и по закону.