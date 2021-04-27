Сумку с расчлененным телом женщины выловили из пруда в Ленобласти

Хозяйственную сумку с останками женщины обнаружили в водоеме недалеко от станции Войбокало в Кировском районе Ленобласти, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. В рамках расследования будет проведен ряд криминалистических экспертиз. По предварительным данным, погибшей 55 лет. Женщина пропала без вести в апреле 2017 года. Поиски ни к чему не приводили. Пока через три года ее расчлененный труп не нашли в сумке в пруду.

Предполагаемым убийцей и расчленителем женщины оказался 29-летний местный житель. Сейчас мужчина проходит обвиняемым по делу о другом убийстве, возбужденном следственным управлением СК России по Ростовской области.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и причины совершения преступления. Расследование продолжается.