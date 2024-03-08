Криминал 08 марта 2024, 01:56 Сумку с расчлененным телом нашли под Петербургом В Ленинградской области нашли сумку с расчлененными человеческими останками Freepik

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Дорожную сумку с частями человеческих останков обнаружили у братского захоронения в Ленинградской области. Об этом сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Мужчина нашел сумку, решил позвонить правоохранителям. Те приехали, проверили, нашли внутри расчлененного человека», — рассказал журналистам источник.

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По данным очевидца, содержимое сумки находилось там продолжительное время, так как начало гнить. В происшествии разберутся сотрудники полиции. Личность мертвого устанавливают.

Ранее в центре Москвы обнаружили человеческие останки в квартире жилого дома. Тело нашли во время проведения ремонтных работ по демонтажу пола. На место происшествия вызвали работников правоохранительных органов, они проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Похожий случай произошел на Сетуньском проезде в столице. Там во время работ обнаружили останки более 10 человек. Кости находились на глубине 3,5 метра.