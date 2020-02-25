Сумку с миллионом рублей украли из машины предпринимателя в Санкт-Петербурге

23 февраля в Санкт-Петербурге предприниматель лишился сумки с миллионом рублей на заправке.

По словам мужчины 1985 года рождения, около 01:00 неизвестный подошел к его автомобилю KIA Sorento на заправке, оттолкнул владельца, забрал сумку с деньгами из салона и скрылся.

Решается вопрос об уголовном деле. Полиция расследует обстоятельства происшествия и разыскивает злоумышленника.