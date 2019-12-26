Сумку с человеческим скелетом нашли в Подмосковье

Сумку со скелетом увидели 25 декабря в лесу, недалеко от поселка Нагорное городского округа Мытищи.

«Обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, давность наступления смерти которого около одного года», — сказано в сообщении.

Следователи начали доследственную проверку. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства и причины его смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. После получения результатов проверки будет принято процессуальное решение.