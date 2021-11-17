Сумку с 2,5 млн рублей украли из Porsche Cayenn на заправке в Новосибирске

Сумку с 2,5 миллионами рублей и двумя телефонами IPhone украли из Porsche Cayenn на заправочной станции в Новосибирске. Об этом сообщило издание НГС.

По данным телеканала «Царьград», сумка и машина принадлежат руководительнице кафе. Злоумышленник был в маске и после скрылся на автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж в особо крупном размере».