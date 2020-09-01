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    01 сентября 2020, 16:21

    Сумку с 22 млн рублей отобрали у иностранца в центре Москвы

    Алла Морген , Анатолий Минкин

    День знаний для гостя Москвы из Китая начался с печальных событий. Утром на Садовнической улице на него напали трое неизвестных. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
    Сумку с 22 млн рублей отобрали у иностранца в центре Москвы

    Один из нападавших сильно ударил иностранца по лицу, а остальные отобрали у гостя российской столицы сумку, в которой находилось 22 миллиона рублей. Оставив избитого на улице, хулиганы быстро убежали.

    Удар был достаточно сильный, так что гражданину Китая пришлось сначала обратиться к врачам, а уже потом сообщать об ограблении в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту происшествия.

    Новости SMI.FM