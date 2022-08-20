Суеверный калининградец сжег более 30 мусорных контейнеров из-за волос

Житель Калининградской области поджег 33 мусорных контейнера в городе Мамоново, ущерб составил 356 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника, возбудив уголовное дело по статье «Вандализм». Поджог попал на камеры видеонаблюдения.

По данным следствия, в ночь на 15 августа мужчина пошел к родственникам на стрижку волос. После завершения процедуры они начали распивать спиртные напитки, фигурант заснул в гостях. После пробуждения он обнаружил, что его состриженные волосы выбросили в мусорный контейнер.

Из-за личных суеверий фигурант предпочитал самостоятельно сжигать свои волосы, он отправился на поиск прядей к ближайшему контейнеру с мусором, но не нашел там своих волос. После этого обвиняемый поджег хранилище ТБО и обошел еще 14 участков, устроив возгорание в еще 32 мусорных баках.

«Поджигал контейнеры зажигалкой и спичками. Свою вину полностью признаю, в содеянном раскаиваюсь», — сказал мужчина на допросе.

Ранее поджигатель не привлекался к уголовной ответственности.