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    28 января 2021, 16:19

    Судовому механику из Севастополя предъявили обвинение в убийстве

    Полина Петрова

    Уголовное расследование в отношении судового механика завершили в Крыму. 49-летнего мужчину обвиняют в убийстве, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу главного управления СК РФ по республике и Севастополю.
    Судовому механику из Севастополя предъявили обвинение в убийстве

    Дело направили в прокуратуру, где заключение изучат, подпишут и оттуда направят в суд.

    Уточняется, что 13 января прошлого года в воде у причала Южной бухты с большим числом ножевых ранений обнаружили тело 71-летнего местного жителя. Он работал старшим механиком одного из гражданских судов. Нашлись очевидцы, которые видели погибшего накануне его пропажи в компании механика этого же судна.

    В период исчезновения мужчины его коллега скрылся из города с денежными средствами. Его объявили в розыск. Подозреваемого задержали в сентябре на даче родственников в Ленобласти и этапировали по месту совершения преступления.

    Следствие установило, что 30 декабря 2019 года у мужчин случилась ссора. Механик нанес товарищу около 17 ножевых ранений. Тело сбросил в воду. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.