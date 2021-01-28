Судовому механику из Севастополя предъявили обвинение в убийстве

Дело направили в прокуратуру, где заключение изучат, подпишут и оттуда направят в суд.

Уточняется, что 13 января прошлого года в воде у причала Южной бухты с большим числом ножевых ранений обнаружили тело 71-летнего местного жителя. Он работал старшим механиком одного из гражданских судов. Нашлись очевидцы, которые видели погибшего накануне его пропажи в компании механика этого же судна.

В период исчезновения мужчины его коллега скрылся из города с денежными средствами. Его объявили в розыск. Подозреваемого задержали в сентябре на даче родственников в Ленобласти и этапировали по месту совершения преступления.

Следствие установило, что 30 декабря 2019 года у мужчин случилась ссора. Механик нанес товарищу около 17 ножевых ранений. Тело сбросил в воду. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.