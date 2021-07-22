Судмедэксперта арестовали за подлог в деле о смерти московского чиновника

Басманный суд Москвы отправил под стражу до 21 сентября судмедэксперта Александра Пенцакова. Его подозревают в халатности и служебном подлоге по делу о смерти заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом говорится в документах на сайте суда.

Леонид Ошарин пропал в марте 2020 года. Его труп обнаружили в ванной съемной квартиры в Ялте. Там же оказались деньги, которые он снял перед вылетом из Москвы.

Следователи отмечали, что по предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Считалось, что чиновник покончил с собой.

Судмедэксперт Пенцаков подтвердил версию суицида, но с такой версией не согласились следователи и заподозрили специалиста в халатности.

По данным СМИ, судмедэксперта задержали после допроса в минувшую среду, 21 июля. Считается, что при вскрытии тела он допустил технические ошибки, чтобы их скрыть он настоял на версии самоубийства.

Леонид Ошарин до прихода на работу в мэрию Москвы руководил академическим театром имени Маяковского, был директором театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, а также вел продюсерский курс в школе-студии МХАТ.