Судью на Кубани подозревают во взятке в 1 млн рублей

Местный жители и директор фирмы якобы заключили договор о приобретении 67 объектов у ликвидированного рыболовного хозяйства. У покупателей не было документов на собственность, а в 2009 фирме уже было отказано в регистрации прав на 60 объектов, остальные семь все же были оформлены в собственность.

По версии следствия, судья знала об этом факте и по просьбе знакомого приняла решение о признании права собственности. За это она потребовала сначала два миллиона рублей. Судья получила 500 тысяч, и когда приняла гражданское дело в свое производство, снизила взятку до одного миллиона рублей. Оставшиеся деньги женщина получила после решения, которое позже было признано незаконным и отменено кассационным определением Краснодарского краевого суда.

Сейчас в отношении судьи СК возбудил уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере и за вынесение заведомо неправосудного решения. Судье грозит штраф или лишение свободы до четырех лет.

Ранее следователи задержали полицейского за взятки от наркодилеров. В настоящее время идет расследование дела.