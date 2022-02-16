Судью из Тольятти осудили за взятку в миллион рублей

Судья из Тольятти вынес несправедливый приговор подсудимому за «вознаграждение» в размере одного миллиона рублей. За этот поступок его самого отправили за решетку. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в 2018 году. Судья должен был получить взятку за исход уголовного дела по статье «Вымогательство». Однако ему предложили получить один миллион рублей за исход дела. Судья переквалифицировал преступление подсудимого с вымогательства на самоуправство, тем самым давая возможность подсудимому избежать срока.

В результате посредник, который действовал в рамках оперативного эксперимента, передал судье 550 тысяч рублей. После того, как злоумышленник получил деньги, его задержали сотрудники управления ФСБ России по Самарской области.

Взяточнику назначили срок в размере восьми лет в колонии строгого режима, а также обязали его выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.