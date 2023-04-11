Криминал 11 апреля 2023, 19:27 Судья в Алтайском крае получил 13 лет колонии за взятки Экс-судью Арбитражного суда приговорили к 13 годам колонии за взятки на Алтае РИА «Новости»

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На Алтае экс-судью Арбитражного суда Алексея Городова признали виновным в получении взяток. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

«[Суд приговорил] Алексея Городова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

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Мужчину также лишили права занимать должность в органах государственной власти в течение 10 лет. Вину экс-судья не признал.

По данным следствия, в 2010 году Городов за вынесение судебных актов по находящимся у него в производстве делам и инициирование процедуры банкротства одного юридического лица в качестве взятки получил автомобиль Toyta Land Cruiser 120.

Машину ему передали «по существенно заниженной цене» от некоего заинтересованного в деле мужчины по фамилии Долгов. Выгода судьи от покупки автомобиля составила 360 тысяч рублей.

С 2016 по 2017 год Городов за каждое судебное решение в интересах Долгова получал взятки по 500 тысяч рублей. Общая сумма полученных средств составила два миллиона рублей.

Также за этот период за отказ в удовлетворении заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости, подсудимый получил взятку общей суммой 2,5 миллиона рублей от бизнесмена через посредника.