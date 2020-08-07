Судья посоветовала Ефремову подготовиться к допросу 11 августа

«Следующее заседание состоится, как и было запланировано, 11 августа. Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания», — сказала судья Елена Абрамова на третьем заседании по делу о ДТП.

На предыдущих заседаниях были заслушаны показания свидетелей, но они разнились. Очевидец Владислав Женжебир рассказал, что до аварии ехал позади машины Ефремова, автомобиль которого два раза резко тормозил, что могло привести к аварии. Позже на глазах свидетеля джип на встречке столкнулся с машиной Сергея Захарова.

После аварии, по словам Женжебира, актера вытаскивали из автомобиля с водительского места. Однако свидетельница Анна Ордян сказала в суде, что она видела актера на пассажирском сидении.

Еще один очевидец рассказал, что видел как вытаскивали Ефремова из автомобиля. По мнению свидетеля, никого в машине больше не было.