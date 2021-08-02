Угнавшую автомобили на 5 млн рублей банду будут судить в Петербурге

Четыре жителя Петербурга угнали автомобили стоимостью более пяти миллионов рублей. Сообщников обвинили в краже, а уголовное дело отправили на рассмотрение в суд. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

«Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной преступной группы», — сообщили в надзорном ведомстве.

Речь идет о статье «Кража в крупном размере, организованной группой», а также статье «Использование заведомо подложного государственного регистрационного знака в целях сокрытия преступления».

Согласно версии следствия, машины угоняли в период с августа по ноябрь 2019-го. Сообщники залезали в салоны автомобилей, а затем заводили двигатели с помощью специального устройства. Они украли различные модели машин таких марок, как Nissan, Renault, Hyundai, Kia и Volkswagen. После взлома иномарки отгоняли туда, где их разбирали на запчасти для продажи.

«Всего таким способом было похищено девять автомобилей общей стоимостью более пяти миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе.

После вручения копий обвинительного заключения все материалы уголовного дела отправят для рассмотрения в Василеостровский районный суд.