Криминал 25 ноября 2022, 17:27 Судимый за убийство тюменец расправился с братом жертвы

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Житель Тюмени отсидел за убийство, пробыл на свободе год, после чего убил брата предыдущей жертвы. Он снова отправится в тюрьму на 10 лет, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы.

По данным ведомства, злоумышленник находился в гостях у погибшего. Будучи пьяным, он избил хозяина, тот скончался.

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Суд приговорил убийцу к 10 годам тюрьмы. Свою вину он признавать отказался.

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