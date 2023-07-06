Криминал 06 июля 2023, 13:12 Судимый омич насмерть забил прутом пожилую учительницу-филантропа

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В селе Евгашино в Большереченском районе 61-летний мужчина зверски расправился с 88-летней пенсионеркой, бывшей учительницей химии и местным филантропом. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на СУ СКР по Омской области.

По предварительным данным, мужчина забрался в дом к пенсионерке с целью ограбления. Но денег не нашел и забил женщину металлическим прутом и задушил проводом.

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Бывшая учительница была известным в селе человеком. Большую часть своей пенсии она отдавала на помощь жителям: закупку дров, установку памятника и приобретение необходимых вещей для школы.

Подозреваемый же был многократно судим и провел за решеткой более 30 лет. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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