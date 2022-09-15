Судимый мужчина убил собутыльника в Тюмени | 360°

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Судимый мужчина убил собутыльника в Тюмени

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Тюменец, который был неоднократно судим, убил малознакомого мужчину, с которым они вместе выпивали. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что злоумышленник познакомился с будущей жертвой на улице и позвал ее домой выпить.

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«В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. Хозяин жилья схватил нож и нанес потерпевшему 30 ударов в область шеи и тела», — рассказали в пресс-службе.

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Пострадавший скончался, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый арестован.

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