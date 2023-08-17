17 августа 2023, 16:19
Судимый бездомный наркоман угнал полицейскую Toyota во Владивостоке
Полиция задержала во Владивостоке наркомана за кражу служебной машины
Бездомного молодого мужчину задержали во Владивостоке за угон полицейского автомобиля. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном УМВД.
Служебный автомобиль марки Toyota находился на придомовой территории. Злоумышленника, похитившего иномарку, нашли через четыре часа.
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Оказалось, что угонщик — 22-летний молодой человек, страдающий от наркозависимости. Ранее он уже был судим. Постоянного места жительства у него нет.
По факту случившегося возбудили дело о краже. В пресс-службе обратили внимание, что задержанный мужчина ранее был в розыске за угон автомобиля в Ленинском районе Владивостока и за хищение имущества в Большом Камне.
На вырученные от продажи украденного он покупал наркотики. Мужчину арестовали. Теперь его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
Приморье
Полиция
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