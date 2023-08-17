Криминал 17 августа 2023, 16:19 Судимый бездомный наркоман угнал полицейскую Toyota во Владивостоке Полиция задержала во Владивостоке наркомана за кражу служебной машины РИА «Новости»

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Бездомного молодого мужчину задержали во Владивостоке за угон полицейского автомобиля. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном УМВД.

Служебный автомобиль марки Toyota находился на придомовой территории. Злоумышленника, похитившего иномарку, нашли через четыре часа.

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Оказалось, что угонщик — 22-летний молодой человек, страдающий от наркозависимости. Ранее он уже был судим. Постоянного места жительства у него нет.

По факту случившегося возбудили дело о краже. В пресс-службе обратили внимание, что задержанный мужчина ранее был в розыске за угон автомобиля в Ленинском районе Владивостока и за хищение имущества в Большом Камне.

На вырученные от продажи украденного он покупал наркотики. Мужчину арестовали. Теперь его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.