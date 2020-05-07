Судимые жители Кургана четыре раза угоняли автомобили
Два судимых мужчины на четвертую попытку смогли угнать автомобиль. Теперь жителям Кургана грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Следователи предположили, что осенью 2019 года подозреваемые обнаружили автомобиль с открытой дверью.
«Злоумышленники проникли в данный автомобиль, однако завести его не смогли и скрылись с места происшествия», — пояснили в пресс-службе.
Спустя неделю мужчины вернулись к автомобилю и попытались угнать его вновь. Машина проехала несколько улиц, а затем заглохла, поэтому обвиняемые отправились искать новую. В ту же ночь они попробовали угнать два других автомобиля, но завести их не получилось.
Позже выяснилось, что злоумышленники уже судимы за имущественные преступления.