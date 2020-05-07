Судимые жители Кургана четыре раза угоняли автомобили

Следователи предположили, что осенью 2019 года подозреваемые обнаружили автомобиль с открытой дверью.

«Злоумышленники проникли в данный автомобиль, однако завести его не смогли и скрылись с места происшествия», — пояснили в пресс-службе.

Спустя неделю мужчины вернулись к автомобилю и попытались угнать его вновь. Машина проехала несколько улиц, а затем заглохла, поэтому обвиняемые отправились искать новую. В ту же ночь они попробовали угнать два других автомобиля, но завести их не получилось.

Позже выяснилось, что злоумышленники уже судимы за имущественные преступления.