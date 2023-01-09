Эксклюзив 09 января 2023, 13:03 Судимого за убийство автошиной петербуржца опять задержали Полиция нашла тело 19-летней девушки в квартире рецидивиста на улице Руднева в Петербурге РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге задержали трех мужчин по подозрению в убийстве 19-летней девушки. Ее тело нашли на улице Руднева в квартире человека, который несколько лет назад выбросил из окна автошину и убил прохожего, рассказал источник «360».

Девушка познакомилась с ним около полутора лет назад — помогала с уборкой, иногда «состояла в интимных отношениях». В последний раз она пришла днем 8 января, потом к паре присоединился друг хозяина квартиры. Они выпили, погуляли, а когда вернулись домой, продолжили застолье — в общей сложности компания выпила три литра водки.

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Около 21 часа гость начал флиртовать с новой знакомой, но хозяину квартиры это не понравилось — он начал избивать их руками и ногами, оба упали на пол и потеряли сознание. Друга мужчина отнес в ванную и попытался привести в чувства водой из душа, а подругу положил на диван на кухне. Они не пришли в сознание, а когда у девушки побелели губы, мужчина бросился к соседу за помощью. Того не оказалось дома, тогда он позвал другого друга, который вызвал полицию и скорую помощь.

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Девушку спасти не удалось, она умерла. Хозяин квартиры написал явку с повинной, правоохранители планируют завести уголовное дело. По словам источника, на его счету уже есть одно убийство — 11 лет назад петербуржец сбросил из окна автомобильную шину и убил случайного прохожего.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказала, что в полицию Выборгского района в 23:35 позвонил 29-летний мужчина. Он заявил, что в квартире на улице Руднева задушили девушку. Правоохранители приехали на место, нашли тело 19-летней пострадавшей с травмами головы и задержали трех подозреваемых 1993-1995 годов рождения.