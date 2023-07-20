20 июля 2023, 18:26
Судимого за разглашение гостайны москвича задержали за педофилию
«112»: полицейские задержали ранее судимого за разглашение гостайны москвича за педофилию
Благодаря бдительности мамы тринадцатилетней школьницы московским полицейским удалось схватить педофила, ранее судимого за разглашение гостайны. Об этом рассказал Telegram-канал «112».
По информации канала, 50-летняя женщина подслушала разговор дочери с подругой о тайной аниме-вечеринке. Женщина проследила за ребенком и обнаружила, что встреча поклонников японской мультипликации проходила в подвале жилой многоэтажки на севере столицы.
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Свою дочь она нашла в одном из помещений с голым 36-летним мужчиной. Как позже выяснили правоохранительные органы, им оказался московский менеджер, ранее судимый за разглашение гостайны. Против него возбудили уголовное дело, меру пресечения изберут в ближайшее время.
Ранее Следственный комитет потребовал ареста уроженца Таджикистана, обвиняемого в нападении и совершении насильственных действий сексуального характера против 16-летней жительницы Подмосковья.
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