Судимого семь раз мужчину задержали по подозрению в изнасиловании ребенка

Безработного мужчину в возрасте 50 лет задержали по подозрению в изнасиловании ребенка в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом написало издание 47 news.

Для того чтобы наказать виновного, в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. По ее словам, осенью подозреваемый изнасиловал ее семилетнюю дочь, то же самое произошло еще раз 3 декабря.

Сейчас подозреваемого изолировали от общества на два дня, до того момента, пока ему не выберут меру пресечения. Известно, что он уже был судим семь раз за разные преступления: кражи, причинение вреда здоровью и уклонение от отбывания наказания.

Теперь ему вменяют четвертую часть 132 статьи Уголовного кодекса — «Насильственные действия сексуального характера». Дело возбудил следственный отдел Гатчинского района Ленобласти.

Ранее стало известно, что суд отправил в колонию насильника из Нижегородской области. Он надругался над 12-летней девочкой, будучи дважды судимым за аналогичные преступления. Его приговорили к 24 годам заключения с особым режимом.