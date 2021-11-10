Судимого мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка в Якутске

Тело убитого ребенка нашли в квартире одного из домов в Якутске. По подозрению в преступлении задержали 25-летнего ранее судимого мужчину, который жил с матерью погибшего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Мать мальчика допросили.

«В ходе расследования у следствия появились основания полагать, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель женщины, который скрылся из квартиры», — рассказали в ведомстве.

Убийство произошло ночью 9 ноября. Подозреваемого задержали утром того же дня. Его отвезли к следователю. В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте мужчины.

В СК завели два уголовных дела: об убийстве малолетнего и о халатности. По версии следствия, ребенок погиб из-за плохой работы органов профилактики. Их сотрудники вовремя не выявили проблемную семью и не предотвратили преступление.