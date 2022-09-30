Судебный пристав спас девочку от насильника в Омской области | 360°

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Судебный пристав спас девочку от насильника в Омской области

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30 сентября 2022, 14:13

Судебный пристав спас девочку от насильника в Омской области

Судебный пристав спас несовершеннолетнюю от насильника в Омской области

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Судебный пристав Главного управления ФССП России по Омской области Михаил Литвинов спас несовершеннолетнюю девочку от насильника в поселке Люблино. Задержать преступника помог вырванный у ребенка мобильный телефон, рассказал «360» спаситель девочки.

Пристав возвращался с работы вечером неподалеку от промышленной зоны.

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«Шел по дороге и услышал крики в 50 метрах, там кусты и промзона. Что-то в сердце екнуло, я туда быстрее. Навстречу вышел парень в капюшоне, девчонка стала кричать. Потом увидел, как он убегает», — пояснил Михаил.

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Изначально он хотел отправиться в погоню за молодым человеком, но остался рядом с ребенком — мужчине показалось, что в кустах есть кто-то еще.

«Девочка схватила меня за руку, не отпускала и просила остаться. Сразу вызвал полицию, в течение часа его задержали на этой территории», — добавил Литвинов.

Правоохранителям помог телефон девочки, который преступник вырвал у жертвы. Мама ребенка установила в гаджет программу для отслеживания местоположения дочери, что сыграло на руку полицейским.

«На вид парню около 30 лет, он вроде бы под наркотиками находился», — заключил Литвинов.

Ранее в Троицке случайный прохожий спас женщину от изнасилования мигрантом из Средней Азии.

Дети

МВД РФ

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