Судебные приставы спасли мальчика от пьяного мужчины во Владивостоке

Во Владивостоке судебные приставы спасли мальчика, на которого напал агрессивный пьяный мужчина. В районе Красного Знамени к Павлу Наговицину и Павлу Пешкову подошел испуганный мальчик. Он рассказал, что шел с приятелем мимо гаражей, когда к ним пристал неизвестный

Как пишет vostokmedia.com, сотрудники ФССП бросились на помощь попавшему школьнику. Когда они добежали до гаражей, то обнаружили, как нетрезвый мужчина держит ребенка за воротник куртки. Наговицин и Пешков смогли остановить нарушителя и спасти мальчика из его рук. Агрессора задержали и передали подоспевшим на место происшествия полицейских.