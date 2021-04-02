Судьба Эдварда Била зависит от состояния пострадавшей, и он может оказаться в тюрьме. Трансляция с Петровки

На блогера Эдварда Била завели уголовное дело после ДТП на Садовом кольце в Москве. Он задержан на 48 часов. «360» ведет прямую трансляцию от главного здания ГУ МВД по Москве на Петровке.

Сейчас открыто уголовное дело по статье УК РФ Ф «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкий вред здоровью человека». Не исключено, что статью могут переквалифицировать. Вопрос об аресте блогера до сих пор открыт.

Серьезная авария произошла в центре Москвы утром 1 апреля. На Новинском бульваре около отеля Lotte Plaza столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Audi. Он выехал на встречную полосу и врезался в другие машины.

За рулем находился блогер Эдуард Бил, его задержали на 48 часов. Он сотрудничает со следствием. Адвокаты утверждают, что молодой человек не виновен в аварии. Якобы ДТП спровоцировала Mitsubishi, которая подрезала Audi.

В ДТП серьезно пострадала женщина. Его экстренно госпитализировали. Она находится в реанимации. Расследование дела продолжается.