Суд зарегистрировал дело участкового, убивавшего ради квартир в Петербурге

Согласно данным следствия, участковый Сергей Крохин вместе с подельником Зубаром Зубовым отбирали квартиры у петербуржцев.

Так, Зубов должен был проконтролировать, что владельцы квартиры получили передозировку метадоном. Одна из жертв не имела отношения к квартире, еще двое человек отказались употреблять наркотик. Поэтому Зубов задушил их. Однако злоумышленники не успели получить квартиры погибших, поскольку их задержали.

Правоохранители подозревают Крохина и Зубова в организации убийства женщины. Также они, предположительно, споили ее сына, завладели правом собственности на долю в квартире. А затем продали жилплощадь за 800 тысяч рублей.

«Еще один эпизод мошенничества связан с попыткой получить долю в квартире, выдав соучастницу преступной группы замуж. Однако муж, поняв (после распития спиртных напитков), что молодая жена состоит в интимной связи с Зубовым, начал подозревать, что его пытаются обмануть, и отказался переоформлять долю квартиры на супругу», — сказано в пресс-службе судов Петербурга.

Уголовное дело против преступников пока не приняли к производству. Раннее суд уже приговорил Крохина к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.