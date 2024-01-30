Криминал 30 января 2024, 15:55 Суд заочно арестовал сотрудника СБУ, который завел дело против Вышинского Суд в Москве заочно арестовал следователя СБУ Просняка за дело против Вышинского РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы заочно арестовал сотрудника следственного отдела главка управления Службы безопасности Украины Андрея Просняка за привлечение журналиста Кирилла Вышинского к уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Судья издал постановление, по которому Просняку избрали меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу с момента его задержания или экстрадиции на территорию Российской Федерации.

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Фигуранта обвинили в преступлении по статье «Незаконное возбуждение уголовного дела или привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного». Просняка также объявили в международный и федеральный розыск.

Сотрудники СБУ задержали Вышинского в Киеве в мае 2018 года и предъявили обвинения по статье «Государственная измена». На тот момент он являлся главным редактором издания РИА «Новости-Украина».

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал блогера Марка Фейгина*, который проживает на Украине и ведет свой канал в YouTube.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.