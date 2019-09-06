Суд заочно арестовал еще одну фигурантку дела основателя «Рольфа»

Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск Подробнее

О заочном аресте Кафкалии ходатайствовали следователи. Суд удовлетворил их требования. Срок задержания станет исчисляться с момента задержания или экстрадиции фигурантки дела на территорию России.

То, какую роль она сыграла в преступлении, неизвестно.

По версии следствия, основатель компании «Рольф» Сергей Петров вместе с руководителями аффилированных компаний по поддельным документам выкупил у кипрской компании в собственность «Рольфа» организацию за четыре миллиарда рублей.

Деньги провели через австралийский банк. По данному факту завели уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».

Сам Петров уже заявлял, что сделка была законной и проверена независимыми аудиторами. Свою причастность к контракту он не имел, так как в 2014 году, когда компанию покупали он занимал пост депутата Госдумы и по закону не мог заниматься бизнесом.

Сегодня стало известно, что следователь объявил основателя «Рольфа» Сергея Петрова в международный розыск.