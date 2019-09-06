  • Суд заочно арестовал еще одну фигурантку дела основателя «Рольфа»

    06 сентября 2019, 13:56

    Анатолий Минкин

    Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданку Кипра Георгию Кафкалиюпо делу основателя компании «Рольф» Сергея Петрова. Как сообщило РИА «Новости», такое решение принял Басманный суд Москвы.
    Суд заочно арестовал еще одну фигурантку дела основателя «Рольфа»

    Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

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    О заочном аресте Кафкалии ходатайствовали следователи. Суд удовлетворил их требования. Срок задержания станет исчисляться с момента задержания или экстрадиции фигурантки дела на территорию России.

    То, какую роль она сыграла в преступлении, неизвестно.

    По версии следствия, основатель компании «Рольф» Сергей Петров вместе с руководителями аффилированных компаний по поддельным документам выкупил у кипрской компании в собственность «Рольфа» организацию за четыре миллиарда рублей.

    Деньги провели через австралийский банк. По данному факту завели уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».

    Сам Петров уже заявлял, что сделка была законной и проверена независимыми аудиторами. Свою причастность к контракту он не имел, так как в 2014 году, когда компанию покупали он занимал пост депутата Госдумы и по закону не мог заниматься бизнесом.

    Сегодня стало известно, что следователь объявил основателя «Рольфа» Сергея Петрова в международный розыск.