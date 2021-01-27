Суд забрал у депутата Сопчука активы по добыче золота

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и забрал в пользу государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука. Они связаны с добычей золота.

«Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Сопчуку, а также Василию Усольцеву и Людмиле Стуковой и обратил в доход РФ долю в уставном капитале ООО „Терней Золото“ в размере 99,23%, ООО „Партнер“ в размере 0,5%, ООО „Омония“ в размере 0,27%», — сообщили в пресс-службе суда РИА «Новости».

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что речь идет о бывшем первом вице-губернаторе Приморья Василии Усольцеве и предпринимателе Людмиле Стуковой. Суд посчитал, что нет никаких доказательств того, что изъятое имущество приобретено на законные доходы.

«Стоимость активов Сопчука, по предварительным данным, оценивается в 38 миллиардов рублей», — сказал собеседник агентства.

Решение пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано.

Сергей Сопчук — депутат Государственный думы от Приморья, член «Единой России». С 2017 года он стал главой межрегионального координационного совета партии по Приморью, Сахалину, а также Якутии.

Известно, что у компании ООО «Терней Золото» есть лицензия на разработку золота в Тернейском районе Приморья.